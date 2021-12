Hirohiko Araki, creatore di Jojo, e la sua passione per il nuoto

Le Bizzarre Avventure di Jojo è uno dei manga più longevi di sempre. La serie prosegue dal lontano 1987, e non manca molto all'esordio della nona parte JOJO LANDS, di cui è stata forse svelata l'ambientazione. L'opera ha saputo conquistare moltissimi fan in tutto il mondo.

L'autore di Jojo, Hirohiko Araki, ha saputo rendere coinvolgente ogni serie grazie al carisma dei personaggi e alle splendide ambientazioni. Ogni parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo vede coinvolti nuovi protagonisti che si scontrano in diversi luoghi del mondo, dall'Inghilterra del XIX secolo alla Florida. Proprio in quest'ultima parte del mondo è ambientato Jojo: Stone Ocean, successo globale su Netflix grazie al suo anime.

Ad essere bizzarre, però, non sono solo le avventure di Jojo. Il maestro Araki sarebbe infatti un vero patito del nuoto in piscina, e non salterebbe mai un allenamento. Come raccontato in un'intervista da sua moglie Asami Araki, il loro primo appuntamento è stato davvero singolare, in quanto l'autore invitò la ragazza a un suo allenamento in piscina, e lei lo stette a guardare in silenzio mentre lui nuotava in tranquillità.

Il nostro Hirohiko fece colpo su Asami, con cui oggi è felicemente sposato. I vicini della coppia hanno raccontato poi un interessante aneddoto: "Dopo 10 anni dal loro matrimonio, Asami, riguardo al primo appuntamento con Hirohiko, ci disse che le sembrò di essere con un ragazzino al primo anno di liceo. Le persone del vicinato amavano Araki, e gli anziani lo trattavano effettivamente come un ragazzino. Gente strana..."

Fare sport, a quanto pare, fa bene anche alle relazioni. O almeno se è coinvolto un personaggio unico come Hirohiko Araki, autore di una serie folle e incredibile come Le Bizzarre Avventure di Jojo.