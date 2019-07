Hirohiko Araki, mangaka di Jojo, sarà ospite al Lucca Comics and Games 2019

Hirohiko Araki è un autore che ha rivoluzionato il manga grazie alla storia narrata in Le Bizzarre Avventure di Jojo, serie generazionale che ha radici nei lontani anni '80 ma che continua ancora oggi sia in formato fumettistico che animato. La Star Comics ha appena annunciato una novità che riguarda l'autore e il prossimo Lucca Comics and Games.

In una live su Twitch, la Star Comics ha rivelato alcune novità del prossimo Lucca Comics and Games 2019 che si terrà a inizio novembre nella cittadina toscana. Ebbene, il mangaka di Le Bizzarre Avventure di Jojo sarà ospite della fiera per la casa editrice. Naturalmente non ci sono stati ancora dettagli su incontri e promozioni, che arriveranno a tempo debito.

Hirohiko Araki è già stato al centro di una mostra a Lucca Comics and Games nel 2014, e ora potrà finalmente visitare di persona la città. Parteciperete alla prossima edizione della famosissima fiera del mondo nerd italiano il prossimo novembre?

La serie è attualmente in corso con Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolion, ottava generazione dei Jojo con un misterioso protagonista, mentre la serie animata prodotta da David Productions è attualmente concentrata su Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, quasi giunta però alla conclusione.