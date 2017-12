Hiromu Arakawa ha omaggiato con uno sketh il traguardo raggiunto da L'attacco dei Giganti!

Dal momento che il manga de “ L’attacco dei Giganti ” ha recentemente raggiunto la soglia dei 100 capitoli pubblicati, alcuni dei più sfegati ammiratori dihanno omaggiato a modo loro il traguardo del sensei. L’autrice di, ad esempio, sembrerebbere aver realizzato un crossover fra le due opere...

Attraverso Tumblr, una schiera di fan aveva infatti esortato Hiromu Arakawa a realizzare un disegno che omaggiasse Attack on Titan, e l’artista, nota principalmente per aver creato la serie di Fullmetal Alchemist, ha diffuso in rete un impressionante sketch che riportiamo in calce all’articolo. Lo sfondo dell’illustrazione immortala difatti il Gigante Colossale in una fitta coltre di vapore, mentre un guerriero a cavallo si avvicina armato di spada con l’apparente intenzione di dargli battaglia.



Sfortunatamente il personaggio è disegnato di spalle, ma la sagoma e soprattutto la coda di cavallo che caratterizza la capigliatura del guerriero, almeno secondo i fan dell’autrice, non lascerebbero alcun dubbio sull’identità dell’eroe: potrebbe infatti trattarsi di Ling Yao, il principe di Xing introdotto appunto nel corso di Fullmetal Alchemist.



Va comunque segnalato che il personaggio immortalato nello sketch potrebbe anche essere il prode Daryun de “La Leggenda di Arslan”, il più recente manga della sensei Arakawa, serializzato su Bessatsu Shōnen Magazine dal lontano luglio ed edito anche in Italia da Planet Manga (Panini Comics).



Cosa ne pensate di questo sorprendente crossover?