Hiroshi Takahashi torna su Worst con un nuovo spin-off

Hiroshi Takahashi è un mangaka che ha costruito la sua carriera sulle serie di teppisti sulle riviste di Akita Shoten, tra cui la popolare Weekly Shonen Champion. L'autore ora torna su Worst, sequel di Crows, con un nuovo spin-off che si andrà a incentrare su uno dei personaggi più popolari apparsi nella prima serie.

Worst Gaiden: Dokuro sarà la nuova aggiunta all'universo Worst immaginata da Hiroshi Takahashi. Nel numero pubblicato sabato di Bessatsu Shonen Champion è stata annunciata la nuova serie, in partenza dal 12 febbraio sulla rivista mensile di Akita Shoten. Il manga sarà incentrato su Tesshō Kawachi, personaggio già apparso in Worst, e sarà disegnato da Masashi Kida, mentre Takahashi si occuperà della storia. Questo spin-off non è l'unico attualmente in corso per Worst: infatti, sulla rivista settimanale Weekly Shonen Champion è in pubblicazione Worst Gaiden: Dokuro, con Ryuta Suzuki ai disegni.

Dopo aver concluso le avventure di Crows, nel 1998, Hiroshi Takahashi si concentrò su diversi spin-off relativi alla serie, per poi partire, nel 2001, con un sequel, ovvero Worst. Pubblicato sulla rivista mensile Bessatsu Shonen Champion, il manga è composto da 131 capitoli serializzati tra il 6 luglio 2001 e il 5 luglio 2013, poi raccolti in 33 volumi.