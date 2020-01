Hisoka di Hunter X Hunter prende vita in un sanguinoso cosplay

Come probabilmente saprete, Hunter X Hunter è oramai fermo da oltre un anno, una lunga pausa che agli occhi di milioni di fan sembra essere infinita e viene vista da alcuni come una sorta di pietra tombale, segno che la produzione non ha più nulla da dire e che probabilmente verrà infine totalmente abbandonata.

Insomma, il pessimismo è andato dilagando nel corso di questi lunghi mesi, e vista la discontinuità che ha caratterizzato la serializzazione dell'opera negli ultimi anni, è facile capire il perché. Eppure, nonostante tutto, nessuno potrà mai negare l'importanza dell'opera e di ciò che ha significato all'interno dell'industria nel corso dei suoi 21 anni di vita, un'epopea indimenticabile per milioni di persone.

I fan, infatti, non hanno mai perso l'occasione d'omaggiare a più riprese la serie - basti pensare ai lavori a tema Hunter X Hunter portati alla luce da tanti appassionati -, ma questa volta a essere finito sotto i riflettori troviamo il cosplayer Xs0k0y0xx, il quale ha pubblicato su Instagram un incredibile e inquietante cosplay dedicato a Hisoka Morou, uno dei personaggi più famosi di Hunter X Hunter. Come visionabile nell'immagine a fondo news, infatti, il lavoro non solo si è mostrato in maniera splendida, con una cura maniacale nella riproduzione di vestiti e gadget del personaggio originale, ma presenta anche abbondanti dosi di sangue ben visibili che restituiscono un tocco spiccatamente macabro al tutto, con un risultato finale assai lodato da molti.