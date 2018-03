Hisone e Masota: trailer e annuncio del nuovo anime di Shinji Higuchi e Mari Okada

L'attesa produzione anime televisiva di Shinji Higuchi e Mari Okada,, è stata finalmente rivelata con il primo trailer. Diamo uno sguardo alla clip e alle prime informazioni su questa apparentemente delicata serie animata.

Hisone e Masota debutterà sulle TV giapponesi il prossimo 13 aprile: all'interno del trailer abbiamo un primo sguardo ai vari personaggi della serie, con un focus su Hisone, ovvero la protagonista del racconto.

Valore aggiunto della produzione, a quanto pare, saranno le melodie che compongono la colonna sonora, che sarà composta dal maestro Taisei Iwasaki e che già in questo primo trailer dà prova del suo ampio respiro artistico.

Il progetto, che verrà realizzato da Shinji Higuchi e Mari Okada per Studio Bones (i creatori delle varie trasposizioni anime di Fullmetal Alchemist) è stato annunciato nel 2017 durante il Tokyo Comic Con, tenutosi nel mese di dicembre.

Un adattamento manga, realizzato dal character designer Toshinao Aoki, verrà serializzato a partire dal 9 marzo sul numero di aprile 2018 della rivista Monthly Dragon Age, edita Fujimi Shobo.

Cosa ne pensate di Hisone e Masota? Per adesso non conosciamo la data o la piattaforma di debutto in territorio italiano, ma la seguiremo con interesse, poiché la nuova creatura di di Higuchi e Okada promette di essere una produzione da tenere d'occhio.