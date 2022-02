Hitch in un cosplay come nella quarta stagione di Attack on Titan

La maggior parte dei personaggi de L'Attacco dei Giganti hanno fatto una brutta fine e questa quarta e ultima stagione l'ha sottolineato più volte. C'è chi è stato costretto a morti atroci fin dai primi episodi della serie in quell'ormai lontano 2013, altri che hanno resistito un po' di più e altri che sono riusciti a morire eroicamente.

E poi c'è chi è rimasto, costretto a osservare uno scenario apocalittico. L'inferno di Attack on Titan 4x22 non può lasciare nessuno indifferente, visto il massacro che si sta consumando e che continuerà a mietere vittime in tutto il mondo. La scelta di Eren ha però portato al ritorno di un personaggio che è sempre stato molto secondario, apparendo pochissime volte durante la serie. Hitch è tornata in Attack on Titan 4 e ha stretto un rapporto importante con Armin durante le sue sessioni di dialogo con Annie pietrificata.

Anche negli ultimi episodi ha avuto modo di tornare con un ruolo importante, specie in Attack on Titan 4x23. Questa versione della soldatessa della polizia militare ha attirato molti appassionati, ed ecco quindi che su Reddit è arrivato un cosplay di Hitch come in Attack on Titan 4. Suzusparkle ha forse realizzato il personaggio rendendolo più bello di come appare nella serie.