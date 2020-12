Hitman: Il manga di Seo Kouji si concluderà con il volume 13

L'opera scritta e disegnata da Seo Kouji aveva fatto parlare di sé dopo l'annuncio del capitolo di Hitman con i protagonisti nudi, ma sembra che questa pubblicità non sia stata abbastanza perché è stato appena condiviso su internet l'annuncio della sua cancellazione.

Potete leggere in calce alla notizia il messaggio condiviso su Twitter da @Sneakynationone, che fa sapere ai fan dell'opera del mangaka giapponese che il volume 13 concluderà definitivamente le vicende dei protagonisti Kenzaki Ryuunosuke e Takanashi Tsubasa. Il fumetto faceva parte dei manga pubblicati settimanalmente da Weekly Shonen Magazine, che andrà quindi ancora avanti per 5 o 6 capitoli prima di mettere in scena il finale.

Come si poteva immaginare i fan sono rimasti molto delusi da questo annuncio, in particolare perché Hitman è andata avanti solo per pochi volumi, nonostante questo in molti si erano appassionati alla storia dei due personaggi principali, mentre altri sperano che l'opera possa essere trasposta in un anime. Infine vi segnaliamo che il dodicesimo tankobon sarà disponibile il prossimo 17 dicembre, mentre ancora non sappiamo la data di uscita del volume conclusivo.

Per chi non conoscesse l'autore, Seo Kouji è famoso per essere l'autore di A Town Where You Live e Suzuka, manga che hanno riscosso un notevole successo.