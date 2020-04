Il Terzo Hokage si è preso cura di Naruto come aveva promesso a Kushina?

Se sei un appassionato di vecchia data di Naruto, allora saprai benissimo ciò che il nostro protagonista ha dovuto affrontare nella vita. Conosci benissimo il suo passato doloroso, la sua storia fatta di solitudine e disprezzo, di difficoltà e un sogno all'apparenza irrealizzabile. Naruto è stato d'esempio per tanti giovani e lo è ancora oggi.

Se all'inizio poteva sembrare soltanto un ragazzino solo, che faceva marachelle per attirare l'attenzione degli altri, piano piano abbiamo scoperto una sofferenza profonda, ma soprattutto una forza d'animo difficilmente presente nelle persone comuni. Una forza d'animo che lo hanno spinto a dare sempre il massimo, a diventare un ninja con l'obiettivo, un giorno, di ricoprire il ruolo di Hokage. Ma anche questa voglia di diventare il capo del Villaggio della Foglia, il ninja più forte di tutti, è nata dalla mente di un bambino solo, che veniva emarginato e che vedeva nella figura dello Hokage l'unico modo per farsi accettare da tutti e per far vedere a tutti quanto valeva.

Infatti la storia di Naruto è anche l'evoluzione di un bambino che impara a capire cosa in realtà significhi essere un Hokage. Un bambino che diventa ragazzo e comprende che non si viene accettati perché si è Hokage, ma che si diventa Hokage proprio perché la gente ti accetta e ti ama. Naruto è un'opera sicuramente non esente da difetti, ma dalla profondità notevole per essere uno Shonen. Una storia che ha in qualche modo rivoluzionato il genere d'appartenenza solo come una grande opera può fare.

Se avete seguito bene Naruto, allora ricorderete il giorno della nascita del ninja biondo, dell'attacco da parte di Obito e del sacrificio di Kushina e Minato per salvare il villaggio e il loro unico figlio. In quell'occasione, quando ormai per i due coniugi non c'era più nulla da fare, abbiamo assistito a una scena in cui Kushina chiedeva al Terzo Hokage di prendersi cura del piccolo Naruto e in cui questi giurava che l'avrebbe fatto. Se non la ricordi, la scena di cui stiamo parlando è quella che trovi in calce all'articolo, una scena che in questi giorni ha fatto discutere molto sul web.

Gli appassionati hanno iniziato a chiedersi se davvero, sapendo come la storia è proseguita, Hiruzen si sia preso cura di Naruto come promesso. Vero, gli ha sempre dato tutto il necessario per vivere: un tetto sopra la testa, dei soldi, il mangiare, eppure forse ciò di cui in realtà Naruto aveva bisogno era una figura paterna, magari un nonno, cosa che il Terzo Hokage non ha mai fatto. Eppure c'è da dire, e questo lo aggiungiamo noi, molto spesso da piccolo Naruto passava il suo tempo in compagnia del Terzo. Pescavano insieme, mangiavano insieme.

Ad ogni modo, intorno a ciò è nato il dibattito. Alcuni dicono che Hiruzen non poteva prendersi cura personalmente del giovane perché non si doveva far sapere che era il figlio del Quarto Hokage. Altri sostengo invece che il Villaggio della Foglia deve soltanto ringraziare se Naruto non ha finito per odiare tutti e spazzarli via dalla faccia della terra. Altri sostengono che alla fine il Terzo ha sempre fatto del suo meglio. Gli ha dado i maestri migliori, lo faceva sorvegliare da un Ambu e in più ha fatto in modo, tenendolo lontano dalla sua protezione diretta, di renderlo forte, più forte di tutti gli altri grazie alla solitudine.

Naruto in fin dei conti è dovuto crescere prima di tutti gli altri. Ha dovuto sempre vedersela da solo, anche per le cose più banali che in una normale famiglia venivano svolte dai genitori e non dai figli. E forse il Terzo lo ha voluto forgiare in un modo un po' rude, ma efficace, forse...

Qual è il tuo parere intorno a questo dibattito? Dacci la tua opinione scrivendo un commento qui sotto l'articolo.

