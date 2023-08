Hokkaido Gals Are Super Adorable arriva nel 2024: ecco il trailer ufficiale

Il sito ufficiale dell'adattamento anime televisivo di Hokkaido Gals Are Super Adorable di Kai Ikada! ha svelato mercoledì un video e una visual della protagonista principale Minami Fuyuki.

Il cast include: Ayane Sakura, voce di Cocoa Hoto in Is the Order a Rabbit? e Nao Tomori in Charlotte nel ruolo di Minami Fuyuki e Nobunaga Shimazaki, il talentuoso doppiatore di Shinichi Izumi in Kiseiju - L'ospite indesiderato, Yuno in Black Clover, Mahito in Jujutsu Kaisen e Baki Hanma in Baki (2018), nel ruolo di Tsubasa Shiki.

A fare loro compagnia saranno Yumiri Hanamori nel ruolo di Sayuri Akino e Reina Ueda nel ruolo di Rena Natsukawa.

La serie debutterà nel gennaio 2024, con un leggero ritardo dal momento che la premiere era prevista precedentemente per la fine di quest'anno. Mirai Minato, che ha già collaborato per serie come Masamune-kun's Revenge, BOFURI: I Don't Want to Get Hurt so I'll Max Out My Defense, è il direttore principale e sta anche supervisionando le sceneggiature della serie per l'anime.

Misuzu Hoshino, regista degli episodi di Laid-Back Camp, The Great Jahy Will Not Be Defeated! dirige l'anime presso SILVER LINK. e BLADE, mentre Katsuyuki Sato (My Stepmom's Daughter Is My Ex , Fire in His Fingertips -My Childhood Friend is a Fireman-) sta disegnando i personaggi.

MANGA Plus di Shueisha pubblica la serie in inglese e racconta la storia: il liceale Tsubasa si trasferisce a Kitami City, nell'Hokkaido, dove incontra una "ragazza" alla fermata dell'autobus. La vista di lei in piedi da sola contro il bianco paesaggio innevato, a gambe nude nonostante il freddo gelido, gli cattura il cuore.