Hokuto no Ken incontra JoJo e Dragon Ball: Araki, Toriyama e altri disegnano Kenshiro

Tra tre delle più grandi opere degli anni Ottanta e che hanno contribuito a rendere grande il medium del manga, Hokuto no Ken è stato il primo a compiere quarant'anni. In attesa dei loro anniversari, gli autori di Dragon Ball e Le Bizzarre Avventure di JoJo hanno disegnato Kenshiro, l'iconico successore della Sacra Scuola di Hokuto.

Per il quarantesimo anniversario di Fist of the North Star è stato annunciato il ritorno della serie animata. L'anime remake di Ken il Guerriero potrebbe uscire il prossimo anno, permettendo agli spettatori più giovani di scoprire una delle opere più violente e dai sani principi di sempre. In attesa di scoprire i dettagli su questo progetto, le celebrazioni continuano.

L'anime remake di Ken il Guerriero non è l'unico omaggio ai 40 anni dell'opera di Buronson e Tetsuo Hara. Per rendere gloria al manga e ai suoi protagonisti è stato inaugurato il "Fist of the North Star 40th Anniversary Original Art Exhibition", una mostra d'arte in cui numerosi, importanti artisti hanno realizzato degli artwork tributo.

La prima illustrazione tra quelle che troviamo in calce all'articolo è stata realizzata da Hirohiko Araki. Il mangaka di Le Bizzarre Avventure di JoJo ha disegnato Kenshiro a modo suo, con un volto dai toni poco seri come al suo stile si confà. Anche Akira Toriyama di Dragon Ball ha disegnato Kenshiro, ma a colori è in una versione miniaturizzata e caricaturale.

Gli ultimi due artwork provengono da altri due autori che hanno influenzato il manga moderno, Gosho Aoyama e Rumiko Takahashi. Se il primo ha disegnato il volto di Conan sul corpo di Kenshiro, la regina dei manga ha invece omaggiato Rei della Scuola di Nanto.