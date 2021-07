Hollow Knight: un cosplay di Hornet direttamente da Silksong

Il genere Metroidvania negli ultimi anni ha trovato dei titoli di spessore. Team Cherry ha dato vita al successo Hollow Knight, un videogioco realizzato con cura e amore e che ha conquistato sia pubblico che critica. L'evoluzione del Cavaliere, della sua storia narrata in modo criptico e il finale hanno coinvolto tutti i videogiocatori.

A due anni di distanza dalla pubblicazione, il team si prepara alla realizzazione di Hollow Knight: Silksong, un prequel che ci porterà in un nuovo mondo e vedrà un'altra protagonista. Ancora senza una data precisa di uscita, stavolta non useremo il Cavaliere, bensì uno degli avversari del primo capitolo, diventata poi un'alleata preziosa: Hornet.

L'insetto con una maschera allungata e un manto rosso si è prodigata in varie evoluzioni quando l'abbiamo affrontata in Hollow Knight, mentre nel prossimo gioco saremo noi a sfruttare i suoi attacchi con lancia e filo, insieme a tutte le meccaniche inedite che ci saranno. Il fandom di Hollow Knight attende con ansia sempre più crescente il nuovo titolo, ma l'arrivo di Hornet negli store sembra ancora lontano.

Per questo possiamo accogliere comunque con gioia questo cosplay di Hornet da Hollow Knight realizzato da Derilyn. Il post in basso proveniente da Reddit e che ha accolto varie reazioni positive aiuta a lenire l'attesa per il titolo, ma anche a caricare l'hype.