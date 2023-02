Holly e Benji: l'autore rivela che 4 star della Francia sono di ispirazione, ecco chi sono

Captain Tsubasa, noto in Italia con il titolo Holly e Benji, è un manga e un anime giapponese incentrato sul calcio. Creato da Yoichi Takahashi nel 1981, la serie racconta la storia di Tsubasa Ozora, un giovane prodigio del calcio che sogna di diventare il migliore giocatore del mondo.

La serie segue le avventure di Tsubasa e della sua squadra, la Nankatsu FC, in una serie di tornei locali e nazionali. Grazie alle sue incredibili abilità nel gioco del calcio, Tsubasa si distingue dagli altri giocatori e diventa un vero e proprio idolo per gli appassionati di calcio in tutto il mondo. Diventerà così forte poi da partecipare non solo ai tornei delle nazionali giovanili, ma anche abbastanza da essere chiamato da alcuni dei team più forti del mondo. Ciò lo porterà a mettersi in gioco su campi sempre più difficili e contro avversari fortissimi, in particolare in ambito nazionale.

Ovviamente, Yoichi Takahashi si è rifatto molto a dei giocatori davvero esistenti per creare i propri personaggi. I richiami a Maradona, Ronaldo, e altri sono palesi in alcuni personaggi della serie. Sapevate però che ci sono alcuni giocatori della Francia in Capitan Tsubasa? L'autore di Holly e Benji ha infatti dichiarato che quattro calciatori francesi sono stati di grande ispirazione.

In una conferenza a Monaco, Yoichi Takahashi ha dichiarato che la presenza di Zinedine Zidane, Michel Platini, Antoine Griezmann e la star dei giorni nostri Kylian Mbappé è stata grande fonte d'ispirazione per lui. Con giocatori di questo calibro, sembra lontano il tempo in cui il giovane Oliver Hutton si prodigava con il suo pallone sui campetti scolastici per vincere i tornei giovanili con la New Team.