Holly e Benji - Captain Tsubasa, l'autore incontra... Fernando Torres!

Provate a immaginare l'amore per il calcio e per i fumetti giapponesi. Questi due temi sono ciò che permise all'autore Yoichi Takahashi di dare luce all'opera che ha accompagnato l'infanzia di molti di noi, ovvero Holly e Benji - Captain Tsubasa.

Molti di noi ricordano vividamente, dentro il proprio cuore, le partite calcistiche più lunghe e incredibili della mitologia di Holly e Benji. Il tiro della tigre di Mark Lenders è stato di ispirazione per i giovani aspiranti calciatori, negli allenamenti sotto casa e nei piccoli campi da calcio improvvisati, un po' come lo è stato per alcune delle personalità più importanti nel mondo dello sport. Come avrete già ben intuito dal titolo, stiamo parlando proprio di Fernando Torres.

Il numero 9 dei Sagan Tosu, squadra nipponica per cui sta giocando al momento, ha fatto la conoscenza di Takahashi sensei, il quale commemora l'evento con una foto sul proprio profilo Twitter in cui i due celebri personaggi si scambiano rispettivamente una maglia e un'illustrazione ufficiale con tanto di dedica personale. Un gesto speciale, che sicuramente resterà nel cuore di due grandi ispirazioni in due differenti mondi, ma che non potevamo esimerci dal condividerlo con voi.

Ma a proposito di Captain Tsubasa, avete già letto le nostre Impressioni sul nuovo remake dell'anime? Qualora non foste convinti se recuperare o meno il celebre adattamento televisivo dell'iconico manga, vi rimandiamo allo speciale di approfondimento sugli anime sul calcio, suggerendovi quali titoli, secondo noi, meritano una possibilità.