Da Holly e Benji a Captain Tsubasa: come sono stati cambiati i nomi delle squadre?

Con l'arrivo del videogioco Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'interesse verso lo storico anime e manga di Yoichi Takahashi si è riacceso. Abbiamo potuto vestire la casacca di Oozora Tsubasa e di tanti altri calciatori della Niuppi. Anzi, della Nankatsu, dato che il gioco, come il nuovo anime, usa i nomi originali.

Ma chi si appassionò a quell'Holly e Benji che fu trasmesso sulle televisioni nostrane diversi decenni fa non può che essere rimasto straniato dai nuovi nominativi. Dopo la nostra rassegna sul cambio dei nomi da Holly a Tsubasa e degli altri, ci concentriamo invece sulle formazioni e scuole. Ecco un elenco di come sono state tradotte le squadre più famose di questo anime sul calcio.

Partiamo con la squadra del protagonista. La Newppy che conoscevamo per quella N sul petto è in realtà la Nankatsu . La squadra cambierà nome, nell'edizione italiana, in New Team durante l'arco successivo.

I rivali iniziali erano quelli della Shutetsu, squadra in cui militava Benji Price/Genzo Wakabayashi. Il loro nome in Holly e Benji è stato Saint Francis.

Passiamo poi ai campionati delle elementari. Il campione dal cuore di vetro, Jun Misugi alias Julian Ross, militava nella Mambo FC, che però in origine ha il nome di Musashi FC.

Altra squadra, altri rivali. I gemelli Tachibana hanno affrontato spesso Tsubasa e i suoi, insieme al resto della squadra Hot Dog, che però in originale ha il nome di Hanawa.

Andiamo nel freddo nord con una squadra dell'Hokkaido, capitanata dal prode Matsuyama. Noti per la loro tattica di attacco a cascata, c'è la Furano, conosciuta in Italia come Flynet.

Ci concentriamo sull'ultimo rivale storico di Tsubasa, ovvero quel Mark Lenders/Kojiro Hyuga che ha militato in ben due squadre. La prima era quella della scuola elementari chiamato in Italia Muppet, ma il cui vero nome era Meiwa. Alle medie invece militerà nella Toho che sarà una delle poche squadre a non cambiare nome rispetto all'originale.

La carriera di Tsubasa poi continuerà con le nazionali e le squadre di club che conosciamo anche nella vita reale, ma l'arco con le squadre delle medie è sicuramente tra i più noti.