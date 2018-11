Holly e Benji - Captain Tsubasa, continua la sfida tra la Musashi e la Toho Academy

L’ultimo episodio finora uscito di Captain Tsubasa, ovvero il 33°, è andato in onda il 12 novembre e ci ha mostrato la partita tra la Musashi, con Jun Misugi, e la Toho Academy, con Kojiro Hyuga.

Di seguito potete trovare la sinossi dell’ultimo episodio:

Episodio 33 - Conclusione del torneo di Tokyo

“Poiché l'avversario ha segnato tre gol, la Musashi ha dovuto giocare la sua carta vincente, l'asso Jun Misugi, prima di quanto volevano. La Musashi è stata in grado di fare un gol nella prima metà della partita e ha interrotto un po' il flusso del gioco, ma la difesa solida del portiere della Toho Academy, Wakashimazu Ken, rende difficile per loro avere anche solo una possibilità di far passare la palla dietro di lui. Il limite che Misugi ha ricevuto dal suo medico curante per rimanere in gioco sarà raggiunto presto, inoltre, anche uno dei suoi colpi decisivi è stato fermato. Tuttavia, Misugi è stato in grado di leggere la parata di Wakashimazu e parte con determinazione...”

Captain Tsubasa è un adattamento animato dell’omonimo e famosissimo manga di Yoichi Takahashi. L’anime è prodotto da David Production (Le bizzarre avventure di Jojo, Hyperdimension Neptunia: The Animation, Le bizzarre avventure di Jojo: Surdast Crusaders, Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable, Cells at Works!, Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo), su licenza Viz Media (casa editrice statunitense che si occupa della pubblicazione di contenuti di intrattenimento giapponese), e conterà in totale 52 episodi. La prima puntata è andata in onda in Giappone sulla rete TV Tokyo il 2 aprile 2018.

Avete visto l'episodio numero 32? Sapevate che è stato trovato un easter egg di Pokemon in Captain Tsubasa?