Holly e Benji - Captain Tsubasa: Cristina d'Avena ha realizzato la sigla della nuova serie

Lunedi 23 Dicembre - alle ore 13:45 - lo storico Holly e Benji tornerà su Italia 1 con un remake della serie. L'anime tratto dal manga di Yōichi Takahashi vedrà un adattamento italiano sensibilmente più fedele all'originale rispetto alla precedente iterazione. Per quanto riguarda la sigla, invece, c'è una sopresa.

La sigla sarà tutta italiana e verrà realizzata da una rinomata artista nel campo delle serie animate in Italia, Cristina d'Avena, un nome che farà battere il cuore a molti appassionati, cresciuti con le sue splendide interpretazioni che rappresentavano quasi un valore aggiunto per la serie stessa, per quanto trascinanti e azzeccate.

La sigla che comporrà per il remake della serie animata di Holly e Benji sbarcherà presto su tutte le piattaforme digitali, e al momento, non conosciamo ulteriori dettagli. Il nuovo adattamento narrerà la storia dei protagonisti dall'inizio del manga, permettendo ai nuovi spettatori e a coloro che già conoscono il prodotto di approcciarsi alla visione senza alcun tipo di conoscenza preliminare.

Il remake sarà composto da 52 episodi, realizzati con una rinnovata veste grafica e più vicina agli standard delle serie moderne. Dopo il successo dilagante ottenuto dall'anime negli anni 80/90, grazie a questa rivisitazione anche le nuove generazioni avranno la possibilità di conoscere uno degli spokon più importanti di sempre.

Sulle pagine di Everyeye abbiamo dedicato uno speciale alle avventure di Holly e Benji, ripercorrendo la saga in attesa della trasmissione del remake su Italia 1. Captain Tsuabsa: Rising Sun si trasferirà presto su una rivista differente da quella attuale, che sarà completamente adibita al manga di Takahashi.