Holly e Benji - Captain Tsubasa, diffusi nuovi character design e membri del cast inediti

è la nuova serie anime remake della serie classica conosciuta in Italia con il nome di, e debutterà agli inizi di aprile con il primo di una cinquantina di episodi. In queste ore sono stati diffusi nuovi character design e membri inediti per il cast della serie.

A svelare le nuove informazioni è stato il quindicesimo numero di Weekly Shonen Jump, che ha svelato sia i nuovi membri del cast di Holly e Benji - Captain Tsubasa che i character design dei personaggi principali dell'anime.

I nuovi doppiatori annunciati sono, nello specifico:

Megumi Han nei panni di Takeshi Sawada

Yuichiro Umehara nei panni di Ken Wakashimazu

Ayako Takeuchi nei panni di Asao Tachibana

Yurina Watanabe nei panni di Kazuo Tachibana

Soma Saito nei panni di Jun Misugi

Wataru Hatano nei panni di Hikaru Matsuyama

Il cast già annunciato, invece, include Yuko Sanpei nei panni di Tsubasa Ozora (Holly) e Kenichi Suzumura nei panni di Genzo Wakabayashi (Benji). Inoltre Ayaka Fukuhara sarà Taro Misaki, Mutsumi Tamura sarà Ryo Ishisaki, Takuya Sato sarà Kojiro Hyuga (Mark Lenders), Katsuyuki Konishi sarà Roberto Hongo, Sayuri Hara sarà Sanae Nakazawa, Mutsuki Iwanaka sarà Mamoru Izawa, Kodai Sakai sarà Teppei Kisugi, Hiroyuki Yoshino sarà Hajime Taki, Taro Kiuchi sarà Shingo Tagasuki.

A tutti questi personaggi sono dedicati gli artwork in basso. Holly e Benji - Captain Tsubasa esordirà in Giappone il prossimo 2 aprile.