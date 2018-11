Holly e Benji - Captain Tsubasa, domani si disputerà la partita fra Nankatsu e Azumaichi

Nella puntata di Captain Tsubasa (remake del famosissimo anime noto in Italia come “Holly & Benji”) che verrà trasmessa domani in Giappone si giocherà un’accesissima partita di calcio, di conseguenza sono già disponibili in rete i primi screenshot e la sinossi ufficiale dell’episodio.

Mentre Kojiro Hyuga ha recentemente raggiunto l’ex-allenatore Kira per elaborare un nuovo tiro e tornare ad essere il feroce giocatore di un tempo, Tsubasa e gli altri componenti della Nankatsu stanno disputando un interessante partita contro la squadra Azumaichi. Chi vincerà questo scontro? Scopriamo i primi dettagli sulla sfida attraverso la sinossi riportata di seguito!

Captain Tsubasa – Episodio #35 – Kamisori Power Explosion



Data: martedì 27 novembre 2018

martedì 27 novembre 2018 Trama: "È tempo di giocare la prima partita del torneo nazionale calcistico della scuola media! Nel primo turno la Nankatsu, che rappresenta la prefettura di Shizuoka, affronterà l’Azumaichi, che rappresenta la prefettura di Osaka. Il difensore Soda della squadra Azumaichi ha marcato in maniera molto stretta Tsubasa e ha preso l’iniziativa per segnare un gol alla Nankatsu col suo tiro del Kamisori! In seguito, Soda ha continuato a giocare in maniera implacabile, impendendo alla Nankatsu di dare il via al proprio contrattacco. La squadra dei campioni in carica è in svantaggio sin dall’inizio, come farà a ribaltare la situazione?"

In calce all'articolo trovate infine i primi screenshot della nuova puntata di Captain Tsubasa, i quali ci mostrano un paio di scontri fra lo stesso Tsubasa e il rivale Soda.