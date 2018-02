Holly e Benji - Captain Tsubasa: ecco alcuni character design dei protagonisti

Nel mese di aprile 2018 verrà trasmesso, la nuova serie anime remake dell'opera di Yoichi Takahashi che in Italia è conosciuta con il titolo di. In queste ore sono stati svelati alcuni nuovi character design che ritraggono i protagonisti dell'anime.

I personaggi ritratti negli atwork, che potete ammirare in basso, sono Sayuri Hara, Mutsuki Iwanaka, Koudai Sakai, Hiroyuki Yoshino e Taro Kiuchi. L'anime è attualmente in fase di realizzazione presso David Production ed esordirà nel corso del mese di aprile 2018.

Di seguito la sinossi di Holly e Benji - Captain Tsubasa:

"Captain Tsubasa è la storia appassionante di uno studente delle scuole elementari, i cui pensieri e sogni ruotano completamente attorno al suo amore per il calcio. L'11enne Tsubasa Oozora (Holly) iniziò a giocare a calcio sin da piccolo, e mentre per i suoi amici rimaneva nient'altro che un hobby, per lui si stava trasformando in una specie di ossessione.

Per perseguire il suo sogno di essere il più abile della sua età, Tsubasa si trasferisce con la madre a Nankatsu City, rinomata per l'eccellente squadra di calcio della sua scuola elementare. Ma, se nella sua vecchia città era facile essere il migliore, Nankatsu ha un livello di competizione molto maggiore, e avrà bisogno di tutto il suo talento per fronteggiare questa sfida.

Incontrerà non soltanto rivali, ma anche nuovi amici come una bella ragazza di nome Sanae Nakazaea e il talentuoso portiere Genzo Wakabayashi (Benji), che condivide la stessa passione di Tsubasa e si rivelerà essere un amico prezioso nell'aiutarlo a perseguire il suo sogno. Giocare nella nazionale giapponese nella FIFA World Cup è il più grande sogno di Tsubasa, e avrà bisogno di ben più del suo talento per raggiungerlo"

Di seguito, invece, lo staff dell'anime:

Director: Toshiyuki Kato

Series Composition: Atsuhiro Tomioka

Character Designer: Watanabe Hajime

Chief Animation Director: Watanabe Hajime

Sound Director: Yoshikazu Iwanami

Musiche: Hayato Matsuo

OP Theme: Johnny’s West

Studio di produzione: David Production

Quanto attendente Holly e Benji - Captain Tsubasa?