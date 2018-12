Holly e Benji - Captain Tsubasa, l'episodio 38 ha visto la Nankatsu in difficoltà!

Come ogni settimana, sul circuito televisivo nipponico è stato recentemente trasmesso un nuovo episodio di Captain Tsubasa, remake moderno del leggendario anime anche noto in Italia come Holly & Benji. Scopriamo subito dopo il salto cos’è accaduto nella nuova puntata!

Cominciata nello scorso episodio di Captain Tsubasa, la sfida fra la Nankatsu e la Hanawa dei fratelli Tachibana (Jason e James Derrick) continua! Proprio i due attaccanti della squadra avversaria hanno fatto ricorso al loro nuovo tiro acrobatico, lasciando a bocca aperta Tsubasa e compagni. Trovate maggiori informazioni nella sinossi ufficiale riportata di seguito.

Captain Tsubasa – Episodio #38 – Cattura! I fratelli Tachibana



Data: martedì 18 dicembre 2018

martedì 18 dicembre 2018 Trama: "Chiamato ‘Skylab Hurricane’, il nuovo tiro acrobatico dei gemelli Tachibana è davvero esplosivo! Trafigge la rete della porta della Nankatsu. Gli undici giocatori della Nankatsu non possono fare a meno di mostrare apertamente la propria agitazione. Se i gemelli non riesco a raggiungere la porta, non possono utilizzare i loro Skylab Hurricane, di conseguenza la Nankatsu sta difendendo la propria porta con ogni mezzo possibile. A ragion veduta, nel secondo tempo la Hanawa schiera in campo dei nuovi giocatori?! Ce la faranno Tsubasa ed il suo team a fermare gli attacchi dei gemelli Tachibana?"

Quale squadra si aggiudicherà la vittoria in questa sfida sensazionale?