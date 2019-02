Holly e Benji - Captain Tsubasa: la finale tra la Nankatsu e la Toho è vicina

Ad un passo dalla messa in onda della puntata 46 di Captain Tsubasa, remake moderno della leggendaria serie d’animazione anche nota nel nostro paese come “Holly e Benji”, spuntano in rete i primi screenshot inediti e la sinossi ufficiale come sempre ricca di dettagli sul contenuto del nuovo episodio.

Terminata la semifinale che ha visto la Nankatsu di Tsubasa (Holly) contro il Furano di Hikaru Matsuyama (Philip Callahan), il remake di Captain Tsubasa è quasi pronto a mostrarci la finale del torneo giovanile di calcio ambientato durante gli anni delle medie. È per questo motivo che il prossimo episodio vedrà un disperato Kojiro Hyuga (Mark Lenders) tentare il tutto per tutto per convincere l’allenatore della Toho Academy a farlo finalmente rientrare in squadra.

Captain Tsubasa – Episodio #46 – Il calcio d'inizio del secolo



Data: martedì 19 febbraio 2019

martedì 19 febbraio 2019 Trama: "È arrivato il giorno prima dell’ultima partita di calcio fra le scuole medie di tutto il Giappone. Hyuga vuole davvero prendere parte a questa finale, perciò ha messo da parte il proprio orgoglio e ha implorato Kitazume. Ma la risposta negativa di Kitazume non ha fatto altro che irritare Hyuga. Anche Wakashimazu, Sawada ed il resto della squadra implorano Katazume di lasciare giocare Hyuga nella finale. Questo gesto, da parte dell’intera squadra, convince Kitazume a concedere a Hyuga una possibilità, che per tornare in squadra dovrà prima riuscire a segnare un gol contro Soramachi, Sawada e Wakashimazu. Hyuga si erge davanti ai tre avversari e alza la gamba destra!"

Sfortunatamente non sappiamo ancora se il remake di Captain Tsubasa, esattamente come la serie originale degli anni ’80, ci racconterà o meno il Torneo di Parigi sognato dallo stesso Tsubasa prima della finale contro la Toho. Dovremo dunque attendere ancora qualche giorno ancora per capire se l'anime procederà direttamente verso la suddetta finale o se invece seguirà lo stesso percorso compiuto dalla serie originale.

E voi, vorreste rivedere il Torneo di Parigi in cui fecero la loro comparsa dei fuoriclasse eccezionali come Louis Napoleon e Karl Heinz Schneider?