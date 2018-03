Holly e Benji - Captain Tsubasa: inaugurata, in Giappone, un'intera stazione a tema!

A quanto pare, in Giappone c'è fermento per l'arrivo di, il nuovo anime remake della serie classica tratta dal manga cult sportivo di. L'hype è palpabile, giacché è stata inaugurata persino una stazione ferroviaria a tema!

Domenica scorsa, infatti, presso la stazione di Urawa Misono in Saitama City, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del progetto chiamato Captain Tsubasa: Sekai Ni Habatake (tradotto, letteralmente, con "Captain Tsubasa: Ergersi sul mondo"). Il progetto ha svelato, all'interno della stazione ferroviaria, una grande vetrata raffigurante i protagonisti dell'anime ispirato al manga di Yoichi Takahashi - che in Italia abbiamo imparato a conoscere e amare con il titolo di Holly e Benji.

Il progetto di Captain Tsubasa: Sekai Ni Habatake è stato realizzato da JPTCA (Japan Traffic Culture Association), in collaborazione con la ferrovia di Saitama e la Japan Lottery Association. Che ve ne pare di questa iniziativa?

Vi ricordiamo che il nuovo anime di Captain Tsubasa, prodotto da David Production, debutterà il prossimo 2 aprile 2018 in Giappone e che ripercorrerà la storia narrata per intero nel manga di Takahashi: peraltro, in Italia, Star Comics ed RCS si preparano a far tornare l'opera cartacea in una nuova collana in edicola, è questa una delle principali novità annunciate al Cartoomics 2018.