Holly e Benji - Captain Tsubasa, la Nankatsu affronta la Hirado

Trasmesso recentemente sul circuito televisivo nipponico, il 41° episodio di Captain Tsubasa, remake del leggendario anime anche noto nel Bel Paese come “Holly e Benji”, ha visto i giocatori della Nankatsu alle prese con una squadra molto forte: la Hirado di Hiroshi Jito e Mitsuru Sano.

Dopo aver strappato la vittoria alla squadra Hanawa degli acrobatici gemelli Tachibana - due campioni noti in Italia come Jason e James Derrick - per la squadra di Tsubasa è arrivato il momento di affrontare il gigantesco Hiroshi (Clifford Yuma) e il compagno di squadra Mitsuru (Sandy Winters). Scopriamo maggiori dettagli sull’episodio attraverso la sinossi ufficiale riportata di seguito!

Captain Tsubasa – Episodio #41 – Il terribile cavallo oscuro



Data: martedì 15 gennaio 2019

martedì 15 gennaio 2019 Trama: "La Nankatsu è riuscita a guadagnarsi l’ultimo posto tra le prime quattro squadre del torneo giovanile di calcio, e ora sta per giocare una partita contro la Hirado! Anche se si dice che la Hirado non sia un’avversaria molto forte, c’è un sorriso impavido sul volto dei suoi giocatori. Tsubasa pensa che qualcosa non vada e mette in guardia gli altri. Proprio come previsto, Jito attacca come un carro armato corazzato! Se a questo aggiungiamo il potente gioco di squadra col compagno Sano, la Hirado riesce a superare la difesa della Nanktsu e a segnare. Tsubasa cerca di mantenere alto il morale della squadra e prende lil pallone, ma la Hirado non ha ancora mostrato tutta la sua potenza."

Riuscirà la squadra protagonista di Captain Tsubasa ad accedere alle semifinali del torneo?