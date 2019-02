Holly e Benji - Captain Tsubasa, Nankatsu e Furano a confronto!

Recentemente trasmesso sul circuito televisivo nipponico, il 44° episodio di Captain Tsubasa, remake della storica e apprezzata serie d’animazione nota in Italia come “Holly e Benji”, ha proposto ai fan della Nankatsu e dei suoi giovani campioni una partita davvero entusiasmante.

Terminata la semifinale fra la Meiwa e la Toho, la Nankatsu di Tsubasa Ozora (Oliver “Holly” Hutton) e il Furano di Hikaru Matsuyama (Philip Callahan) sono scese in campo per giocarsi il diritto di accedere alla finale del torneo. Di seguito vi proponiamo, come sempre, la sinossi ufficiale della più recente puntata di Captain Tsubasa e una manciata di screenshot inediti.

Captain Tsubasa – Episodio #44 – Numero 10 contro Numero 10



Data: martedì 5 febbraio 2019

martedì 5 febbraio 2019 Trama: "L’Accademia Toho ha ottenuto la vittoria e si è aggiudicata un posto in finale. Ora è rimasto solo un posto! La Nankatsu e il Furano, di conseguenza, si affronteranno per guadagnarselo. Entrambe le squadre sono guidate dai rispettivi registi e numeri 10: Tsubasa Ozora per la Nankatsu e Hikaru Matsuyama per il Furano. Mentre tutta l’attenzione è naturalmente concentrata nella battaglia a centrocampo, Hikaru comincia a marcare Tsubasa. Mentre Hikaru dimostra la sua straordinaria capacità di mantenere la palla, Tsubasa non perde il proprio spirito combattimento nemmeno dopo l’infortunio riportato durante il suo Drive Shot. Preparatevi alla grande resa dei conti fra i due capitani!"

E voi, siete pronti ad assistere finalmente all'attesissima sfida fra Tsubasa e Hikaru?