Holly e Benji - Captain Tsubasa, nuove sfide attendono Hyuga e Tsubasa

Come tutti i martedì, stamani è stato trasmesso in Giappone il nuovo episodio di Captain Tsubasa, ossia il remake del leggendario anime che negli anni ’90 ha conquistato anche il pubblico italiano: Holly & Benji. Scopriamo cosa è avvenuto in questa nuova puntata che promette sfide inedite per Hyuga e Tsubasa.

Rispettivamente capitani delle squadre calcistiche giovanili della Nankatsu e della Toho, Tsubasa (Oliver Hutton) e Hyuga (Mark Lenders) sono stati infatti contattati da due loro vecchie conoscenze... Tutti i dettagli nella dettagliata sinossi riportata di seguito.

Captain Tsubasa – Episodio #34 – Comincia una battaglia feroce! Il torneo ha inizio



Data: martedì 20 novembre 2018

martedì 20 novembre 2018 Trama: "Tsubasa riceve una lettera mentre si sta impegnando per realizzare il sogno di vincere il prossimo torneo nazionale e partire alla volta del Brasile, motivo per cui sta anche studiando con passione il portoghese. Il mittente della lettera è Wakabayashi, il portiere con cui giocava ai tempi delle elementari, e che ora frequenta invece una scuola media in Germania. Il ragazzo gli parla di una persona che vorrebbe sfidare Tsubasa! Nel frattempo, l’allenatore Kira sta lavorando con Hyuga, al quale è stato detto che ora somiglia più ad una tigre senza zanne e che non ha più voglia di continuare a combattere. Questo pensiero lo costringe a salire sul treno che lo porterà in un certo posto...”

Mentre si Hyuga si prepara ad un duro addestramento che gli permetterà di ritrovare la propria grinta perduta, Wakabayashi si direbbe interessato all’idea di far giocare Tsubasa contro un certo giocatore tedesco che, per il momento, non è ancora comparso nel nuovo anime di Captain Tsubasa: Karl Heinz Schneider, il cosiddetto “Giovane Imperatore”.

È mai possibile che questo nuovo anime di Captain Tsubasa intenda mostrarci anche il Torneo di Parigi subito dopo quello avvenuto durante la terza media dei protagonisti?