Holly e Benji - Captain Tsubasa ci propone la sfida fra la Toho e la Meiwa

Poiché il 43° episodio del remake ufficiale di Captain Tsubasa, storico anime anche noto in Italia come Che Campioni Holly e Benji, verrà trasmesso il 29 gennaio sul circuito televisivo nipponico, recentemente sono spuntate in rete la sinossi e una manciata di screenshot tratti dalla nuova puntata.

Proposti di seguito, gli spoiler di Captain Tsubasa rivelano che la puntata intitolata “Gli incoraggiamenti della Tigre Feroce” ci proporrà la semifinale giocata fra la Meiwa Higashi e la Toho Academy, ossia le due storiche squadre di calcio del campione Kojiro Hyuga (Mark Lenders). Proprio Hyuga, che recentemente ha abbandonato i suoi compagni per sottoporsi ad uno speciale addestramento e ritrovato la grinta perduta, non parteciperà alla sfida, ma sarà costretto dall’allenatore a rimanere in panchina...

Captain Tsubasa – Episodio #43 – Gli incoraggiamenti della Tigre Feroce



Data: martedì 29 gennaio 2019

martedì 29 gennaio 2019 Trama: "È finalmente giunto il momento di decedere chi giocherà nella partita finale del torneo nazionale di calcio fra le scuole medie. La prima partita è fra la Scuola Media Meiwa Hashi e la Toho Academy. È una partita davvero strana, in quanto alcuni giocatori che un tempo facevano parte della FC Meiwa dell’allenatore Kira giocano ora nella squadra avversaria. Anche se si preveda che la Toho Academy acceda alla finale, lo scontro con la Meiwa è molto difficile, poiché questa conosce molto bene i suoi giocatori di punta. Addirittura è stata in grado di prevedere le tattiche di Sawada e segnare un gol, quindi la Toho dovrà trovare una soluzione se vorrà riportare la vittoria."

Sfortunatamente il remake di Captain Tsubasa è ancora inedito nel nostro paese, ma qualora vogliate rivedere le puntate della leggendaria serie d'animazione, la rete televisiva Mediaset Italia 2 ne sta trasmettendo le repliche proprio in queste settimane.