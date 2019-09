Holly e Benji - Captain Tsubasa: il remake dell'anime è in arrivo su Italia 1!

Le avventure di Holly e Benji - Captain Tsubasa: ritorneranno su Italia 1, con la trasmissione del remake composto da 52 episodi attraverso una rinnovata veste grafica. L'anime ebbe un grande successo negli anni 80/90 nel nostro paese, e ora anche le nuove generazioni avranno la possibilità di conoscere lo spokon di Takahashi.

La serie arriverà in autunno, e narrerà la storia dall'inizio del manga, permettendo ai nuovi spettatori e a coloro che già conoscono il prodotto di approcciarlo senza problemi. Il comparto tecnico ha subito una restaurazione molto evidente per rispettare gli standard qualitativi odierni, e mostra uno stile molto meno squadrato della prima iterazione.

L'arrivo dell'anime in Italia è stato annunciato in occasione del Milano Lincensing Day, un appuntamento informale dove il mondo del publishing e delle license si incontra per stabilire nuovi accordi e lanciare nuovi prodotti.

Secondo alcune fonti la serie prenderà il nome originale del manga, "Captain Tsubasa", per rinforzare il marchio e renderlo omogeneo dopo il lancio in Giappone, America Latina e Francia. Abbiamo dato uno sguardo approfondito al remake attraverso un articolo dedicato, in cui esploriamo i pro e i contro del prodotto.

Ricordiamo che la serie in Giappone si è conclusa qualche mese fa, quindi non dovremmo aspettare troppo prima che Italia 1 acquisti tutti gli episodi. Siete entusiasti di questo arrivo o il nuovo remake non vi ha convinto?