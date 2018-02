Holly e Benji - Captain Tsubasa: rilasciato il primo trailer della nuova serie anime

Il mondo degli anime vedrà un grande ritorno ad Aprile 2018. Il mese in questione segnerà l'atteso arrivo di Captain Tsubasa , la nuova serie anime remake dell'opera di, meglio conosciuta nel Bel Paese con il titolo di

In queste ore, come potete vedere in calce alla notizia, è stato svelato il primo trailer della serie Captain Tsubasa, in cui possiamo ammirare alcuni dei protagonisti dell'anime. La serie è attualmente in fase di sviluppo presso David Production e dovrebbe fare il suo esordio, come accennato in apertura, nel mese di aprile 2018. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale rilasciata:

"Captain Tsubasa è l'appassionante storia di uno studente delle scuole elementari e del suo sogno di diventare il giocatore di calcio più abile della sua generazione. Lo studente in questione è l'undicenne Tsubasa Oozora (Holly), che sin dalla tenera età iniziò a giocare a calcio. Mentre per i suoi amici rimaneva nient'altro che un hobby, per lui si stava trasformando in una specie di ossessione. Per perseguire il suo sogno, Tsubasa si trasferisce con la madre a Nankatsu City, così chiamata per l'eccellente squadra di calcio della sua scuola elementare. Ma, se nella sua vecchia città era facile essere il migliore, Nankatsu è tutta un altra storia, e Tsubasa avrà bisogno di tutto il suo talento per emergere. Incontrerà non soltanto rivali, ma anche nuovi amici, tra cui il talentuoso portiere Genzo Wakabayashi (Benji), che condivide la sua stessa passione per il calcio."