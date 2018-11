Holly e Benji: Captain Tsubasa, scoperto un easter egg di Pokemon!

Gli easter egg sembrano essere ovunque e nemmeno Captain Tsubasa, il remake della serie animata Holly & Benji degli anni '80, sembra esserne del tutto immune in quanto sembra averne incluso uno piuttosto evidente nel recente episodio.

Nello specifico, durante una partita l'attenzione si è per un attimo spostata sugli spalti dove sembra essere presente, tra il pubblico tifante, il solo ed unico Ash Ketchum dell'anime Pokemon. Eccezione fatta per l'assenza dei tipici "scarabocchi" facciali, si può affermare che quella sia la replica esatta del protagonista della nuova serie animata Pokemon Sun & Moon.

L'immagine, visibile in calce all'articolo, pur non essendo molto nitida, è abbastanza facile distinguere Ash dalla folla intenta a guardare la partita. La possibilità che questo sia solamente un caso non è da escludere.

Sebbene Viz Media detenga diritti di streaming di Captain Tsubasa, in apparenza sembra on averli ancora utilizzati, ma le probabilità di vederlo aggiungersi alle piattaforme streaming più popolari, come Crunchyroll o Funimation o anche su Netflix, non sono da escludere. Purtroppo sono solamente ipotesi.

Ricordiamo che Captain Tsubasa va attualmente in onda su TokyoTV, in Giappone. A dirigere la serie è Toshiyuki Kato presso David Production, studio più noto per l'adattamento animato de Le Bizzarre Avventure di JoJo. L'anime segue le vicende l'undicenne Tsubasa Oozora mentre insegue il suo sogno di essere una stella del calcio e di partecipare a campionati internazionali. Chi di voi lo sta seguendo? Vi sta piacendo?