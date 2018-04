Holly e Benji - Captain Tsubasa, scopriamo immagini e trama dell'episodio 4 del 24 aprile

Domani - martedì 24 aprile - un nuovo episodio di Holly e Benji - Captain Tsubasa verrà trasmesso sulle reti TV nipponiche. Per l'occasione, lo staff di produzione ha come sempre rilasciato immagini e anticipazioni della puntata, la numero 4.

L'episodio 4 di Captain Tsubasa, anime remake della serie di animazione classica ispirata al manga di Yoichi Takahashi e nota in Italia con il titolo di Holly e Benji, si intitolerà "Tsubasa e Roberto", approfondendo quindi il rapporto tra il protagonista e l'ex campione brasiliano di origini giapponesi. Ma, a quanto pare, vedremo anche i primi passi del piccolo Ozora nella scuola di Nankatsu.

Leggiamo le anticipazioni:

La maglia numero 10 è sempre la più ambita da un calciatore. Roberto mostra a Tsubasa la sua vecchia divisa con il numero 10, risalente a quando ha giocato per il Brasile, e Tsubasa entusiasta esclama: "Un giorno diventerò un giocatore della nazionale giapponese e sfiderò il mondo!". Roberto cambia espressione, a metà strada tra l'essere felice per Tsubasa ma allo stesso tempo come se fosse da qualche altra parte con i suoi pensieri. In cima alla scrivania c'è una busta per Hongo, proveniente dall'ospedale universitario. La madre di Tsubasa dà una sbirciatina alla busta, preoccupata per Roberto, arriva a conoscere una scioccante verità.

In calce alla news potete ammirare le immagini dell'imminente, nuovo episodio di Captain Tsubasa.