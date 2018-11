Holly e Benji - Captain Tsubasa, si conclude la sfida fra Nitta e Tsubasa!

Nelle prime ore del mattino è stato trasmesso in Giappone il 32° episodio di Captain Tasubasa, remake della leggendaria serie calcistica nota in Italia come “Holly & Benji”. La sfida fra la Nankatsu e la Otomo sembra vicina al fischio finale, ma quale delle due squadre porterà a casa la vittoria?

Qualora non abbiate ancora visto la suddetta puntata di Captain Tsubasa, di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale e una manciata di screenshot.

Captain Tsubasa – Episodio #32 – Tsubasa sconfitto! Hyuga contro Misugi



Data: martedì 6 novembre 2018

martedì 6 novembre 2018 Trama: "La partita fra Nankatsu e Otomo giunge finalmente alla fine. Tsubasa aumenta appena in tempo il vantaggio della sua squadra, poco prima che Nitta riesca a perfezionare il suo “Hayabusa Shot”. Urabe e il resto della squadra cercano disperatamente di passare il pallone a Nitta. La Nankatsu comprende il piano degli avversari e cerca di utilizzare le proprie conoscenze per passare al contrattacco. Qual è il risultato quando le squadre si trovano faccia a faccia? Nel frattempo, mentre vengono scelte le scuole rappresentative delle varie regioni, inizia la partita fra la Toho Academy, capitanata da Kojiro Hyuga, e la squadra Musashi, guidata da Jun Misugi."



A giudicare dalla sinossi, la puntata della prossima settimana ci proporrà una sfida fra i giocatori che conosciamo in Italia come Mark Lenders e Julian Ross. Riuscirà il feroce capitano della Toho a spuntarla?