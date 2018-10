Holly e Benji - Captain Tsubasa, si conclude la spettacolare finale fra Nankatsu e Meiwa!

Stamani è stato trasmesso in Giappone il 27° episodio di Captain Tsubasa, il remake dello storico anime anche noto in Italia come Holly & Benji. Questa importantissima puntata ha visto la finale tra Nankatsu e Meiwa raggiungere il proprio climax, segnalando la (momentanea) fine delle ostilità fra i rispettivi capitani delle due squadre...

Visionabili in calce all’articolo, una serie di screenshot tratti dal suddetto episodio di Captain Tsubasa ci mostrano i giocatori più abili della Nankatsu, ossia il portiere Genzo Wakabayashi (Benjamin Price) e la coppia d’oro formata da Oliver Hutton (Tsubasa Ōzora) e Tom Baker (Taro Misaki), seguiti a ruota libera dagli attaccanti della Meiwa, Takeshi Sawada (Danny Mellow) ed il fortissimo Kojiro Hyuga (Mark Lenders).

Come si sarà conclusa la finale fra le due squadre? Scopriamo maggiori dettagli attraverso la sinossi ufficiale riportata di seguito!

Captain Tsubasa – Episodio #27 – Momento di gloria

Data: martedì 2 ottobre 2018

martedì 2 ottobre 2018 Trama: "La finale del sesto torneo giovane di calcio sta raggiungendo il proprio climax. La seconda metà del secondo tempo supplementare è iniziata. Durante il primo tempo, la Nankatsu è stata in grado di difendere la propria porta dai feroci attacchi del Meiwa. Durante la seconda metà, Tsubasa e Misaki, la “coppia d’oro” della Nankatsu, vogliono attaccare ferocemente e risparmiare le loro forze, ma Misaki accusa un dolore alla gamba! Sebbene il ragazzo cada, si rimette subito in piede e riceve un passaggio da Tsubasa, che crede in lui e nelle sue capacità. Misaki sopprime il dolore alla gamba e inizia a correre verso la porta assieme a Tsubasa. I loro sforzi verranno premiati con un goal?"

Vi ricordiamo, infine, che a partire dall'episodio 29 della serie avrà inizio l'arco di Captain Tsubasa ambientato negli anni della scuola media!