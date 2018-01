Holly e Benji - Captain Tsubasa: svelato il numero di episodi della nuova serie anime!

Qualche tempo fa vi abbiamo informato del debutto di, il nuovo anime ispirato alla celebre serie animata e manga conosciuta in Italia come. Ora conosciamo anche il numero totale di episodi che la comporranno, e non sono affatto pochi.

Il nuovo anime di Holly e Benji sarà composto in totale di 52 episodi, ciascuno della durata di circa 20 minuti, e si ispirerà totalmente alla storia originale narrata nell'omonimo manga di Yoichi Takahashi, dall'inizio alla fine.

Di seguito vi indichiamo la sinossi di Captain Tsubasa, che è possibile leggere su Televix Entertainment, la stessa fonte che ci informa del numero di episodi del nuovo anime revival:

“Il nuovo anime narra gli eventi del manga originale di Capitan Tsubasa. E’ la storia di un giovane prodigio amante del cacio che svilupperà amicizie e rivalità nel mezzo dei suoi allenamenti e delle partite di pallone“.

Il manga originale di Captain Tsubasa è stato serializzato tra il 1981 e il 1988 e l'edizione italiana è stata pubblicata da Edizioni Star Comics: la trasposizione anime dell'opera di Takahashi è sbarcata nel nostro Paese, invece, nel 1986.

Il nuovo anime di Holly e Benji, che narrerà per intero tutta la storia originale, debutterà ad aprile 2018 su TV Tokyo.