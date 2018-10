Holly e Benji - Captain Tsubasa, termina l'arco narrativo della scuola elementale!

Questa mattina è stato trasmesso in Giappone il 28° episodio della nuova serie di Captain Tsubasa, il fantastico e moderno remake del leggendario anime anche noto in Italia come “Holly e Benji”. Con l’uscita di questo episodio, l’arco narrativo della scuola elementare è definitivamente concluso.

La finale del torneo giovanile di calcio si è infatti conclusa con la vittoria della squadra capitanata dal giovane Tsubasa, che ora potrà finalmente realizzare il proprio sogno: andare in Brasile con l’amico Roberto. Scopriamo attraverso la sinossi ufficiale della puntata se il ragazzino riuscirà o meno a coronare il suo sogno!

Captain Tsubasa – Episodio #28 – Tutti stanno partendo!



Data: martedì 9 ottobre 2018

martedì 9 ottobre 2018 Trama: "La Nankatsu ha vinto il torneo nazionale di calcio. Tsubasa non vede l'ora di realizzare il suo più grande sogno e partire per il Brasile, la patria del calcio, come promessogli da Roberto, dal momento. Tuttavia, il ragazzo viene informato che Roberto sta già tornando in Brasile...! Nella speranza di raggiungerlo in tempo, Tsubasa si dirige verso l'aeroporto. Nel frattempo, un talent scout dell'Accademia Toho si avvicina a Hyuga. Cosa vorrà dire lo scout a Hyuga dopo che la sua squadra ha perso la partita?"

Vi ricordiamo inoltre che a partire dalla prossima settimana avrà finalmente inizio l'arco narrativo di Captain Tsubasa ambientato negli anni della scuola media!