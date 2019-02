Holly e Benji - Captain Tsubasa, termina la sfida fra Tsubasa e Matsuyama

Come ogni martedì, sul circuito televisivo nipponico è stato recentemente trasmesso il 45° episodio di Captain Tsubasa, remake della leggendaria serie d’animazione anche nota in Italia col titolo “Holly e Benji”. Qualora non abbiate ancora visionato la puntata, subito dopo il salto ve ne proponiamo la sinossi ufficiale!

Iniziata nella puntata precedente, la semifinale giocata fra la Nankatsu e il Furano continua ad entusiasmare i fan dell’opera, regalando colpi di scena sensazionali. Sebbene entrambe le squadre siano molto preparate, solo una potrà accedere alla fine del campionato giovanile e sfidare la l’Accademia Toho di Kojiro Hyuga (Mark Lenders).

Captain Tsubasa – Episodio #45 – Lacrime in aeroporto



Data: martedì 12 febbraio 2019

martedì 12 febbraio 2019 Trama: "È in corso la seconda semifinale e la Nankatsu è in vantaggio di un gol. Mancano ancora dieci minuti al termine della partita. Entrambe le squadre stanno dando il massimo per cercare di riportare la vittoria. Quando il suono del fischio finale appare spaventosamente vicino, il Furano lancia un ultimo attacco e spedisce il pallone nella porta della Nankatsu. La manager del Furano, Yoshiko, sta pregando per la vittoria della propria squadra, mentre Matsuyama e Tsubasa iniziano un duello uno contro uno fra capitanI! Riuscirà Matsuyama, che si mormora sia il più abile giocatore di tutto il torneo, a mostrare la sua piena potenza? O sarà Tsubasa, l’amico del pallone da calcio, a conseguire la vittoria? L’ultima partita delle semifinali sta finalmente volgendo al termine."

E voi, state seguendo il remake di Captain Tsubasa?