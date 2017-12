Holly e Benji - Captain Tsubasa torna con un nuovo anime nel 2018: trailer e poster!

A gran sorpresa torna, opera meglio conosciuta in Italia con il titolo di "" Il celebre manga diavrà una nuova serie nel 2018, della quale sono stati diffusi già un trailer e un primo poster.

La nuova serie anime di Holly e Benji - Captain Tsubasa inizierà ad aprile 2018 e sarà trasmessa in Giappone su TV Tokyo e altre emittenti, ma purtroppo non conosciamo ancora una possibile messa in onda italiana. Si tratterà, in ogni caso, di un vero e proprio revival, poiché la serie animata riprenderà la storia del manga di Takahashi sin dai suoi esordi.

Captain Tsubasa sarà diretto da Toshiyuki Kato (JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable) e sceneggiato da Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon XY), mentre il nuovo e più moderno character design rispetto al concept originale sarà affidato a Hajime Watanabe (Victory Kickoff!! – Sfide per la vittoria).

Il manga di Holly e Benji fu ideato da Yaichi Takahashi nel 1981 e, in Italia, è edito Star Comics. Le prime tre saghe del fumetto, inoltre, hanno dato vita al celebre anime calcistico. Vi lasciamo, dunque, al trailer del nuovo anime e alla key visual. Siete contenti per il ritorno dei calciatori più forti del Giappone?