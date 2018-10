Holly e Benji - Captain Tsubasa, una brutta sorpresa attende Tsubasa nell'episodio 31!

A distanza di un giorno esatto dalla messa in onda del nuovo episodio di Captain Tsubasa (remake moderno dell’anime Holly & Benji tanto in voga negli anni ’80 e ’90) sono finalmente disponibili la sinossi ufficiale ed i primi screenshot inediti, i quali promettono una partita molto accesa. Diamogli uno sguardo subito dopo il salto!

Iniziata la scorsa settimana, la finale della Shizuoka Championship ci sta proponendo uno sconto molto agguerrito fra la Nankatsu, capeggiata da Tsubasa Ōzora (Oliver Hutton), e la Otomo, in cui giocano i talentosi Shun Nitta (Patrick Everett) e Hanji Urabe (Jack Morris). Quest’ultimo in particolare, al tempo delle elementari, è stato un giocatore della Nankatsu (in Italia New Team), ragion per cui questa sfida con gli ex-compagni rappresenta un momento molto importante per la propria carriera calcistica.



Per quanto riguarda invece Nitta, il calciatore è convinto di essere un fuoriclasse senza rivali, ma sembra che proprio questa puntata potrebbe fargli aprire gli occhi sulla realtà. Scopriamo maggiori dettagli attraverso la sinossi riportata di seguito!

Captain Tsubasa – Episodio #31 – Hayabusa contro Tsubasa



Data: martedì 30 ottobre 2018

martedì 30 ottobre 2018 Trama: "È ancora in corso la finale del campionato di Shizuoka. La Scuola Media Nankatsu ha preso il controllo della partita nel primo tempo. Notta si è reso conto della differenza di abilità fra lui e il rivale Tsubasa, di conseguenza si sente frustrato. Nitta desidera comunque vincere contro Tsubasa e pur di pareggiare non può far altro che provare e riprovare ancora. Nitta inizia coraggiosamente a copiare il tiro si Tsubasa. Una mossa del genere, che in teoria dovrebbe richiedere molto allenamento e abilità fuori dal comune, sia del tutto impossibile, ma Tsubasa nota che Nitta migliora tentativo dopo tentativo...?!"



Riuscirà il nuovo di rivale di Tsubasa a copiare il suo tiro? E soprattutto, quando si concluderà la sfida fra Otomo e Nankatsu?