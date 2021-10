Holly e Benji, come vedere la serie classica in streaming legale?

Il mercato si sta ampliando sempre di più verso lo streaming, una forma di fruizione dei contenuti che ha preso piede da anni e sta sostituendo la TV tradizionale. Mentre i prodotti nuovi vengono praticamente proposti già in rete, per i più vecchi a volte è necessario del tempo. Ora però è possibile vedere Holly e Benji in streaming.

Le novità di ottobre di Amazon Prime Video sono state diverse, con il catalogo che si è ampliato con alcuni prodotti storici e che in Italia sono diventati delle icone. Tra questi anime inseriti c'è il fuoriclasse del pallone Captain Tsubasa, la cui storia nacque negli anni '80 e fu riproposto più e più volte nel corso degli anni sulle nostre emittenti con doppiaggio in italiano ma col nome Holly e Benji.

Dall'11 ottobre 2021 è possibile vedere su Amazon Prime Video i primi 56 episodi di Holly e Benji - Due Fuoriclasse, ovvero la serie classica e primo anime prodotto sul duo di calciatori. Per ora è quindi disponibile tutta la saga che riguarda i tornei delle scuole elementari, mentre in seguito potrebbe arrivare la lunga saga delle scuole medie, portando a conclusione il primo storico anime.

Amazon Prime Video però non è l'unico posto dove è possibile vedere in streaming la serie. Suddivisa in tre diverse playlist che accumulano arco delle elementari, arco delle medie e film sulla serie, più una playlist aggiuntiva sui momenti migliori, Holly e Benji - Due Fuoriclasse è disponibile in streaming gratuito su Youtube grazie al canale di Yamato Animation. Un altro modo quindi per ripercorrere i campi da gioco scolastici.

Da qualche anno su Mediaset è invece arrivato il remake Captain Tsubasa, che ha presentato i protagonisti con una nuova veste grafica.