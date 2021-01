Holly e Benji: la dedica del mangaka a Diego Armando Maradona con un disegno

Quando una persona riesce a scrivere la storia del mondo del calcio, inevitabilmente rimarrà una leggenda a vita. È ciò che è capitato a Diego Armando Maradona, storico calciatore del Napoli scomparso prematuramente il 25 novembre 2020, poco più di due mesi fa, a Tigre. Tra tutte le dediche arrivate, si aggiunge quella dell'autore di Holly e Benji.

Yoichi Takahashi ha disegnato tanti calciatori nel corso degli anni da mangaka. La maggior parte sono i protagonisti del suo Capitan Tsubasa, conosciuto da noi anche come Holly e Benji grazie all'anime che andava in onda sulle nostre televisioni. Ma a volte si è cimentato anche nel disegno di calciatori reali, incontrandone anche alcuni dal vivo come Fernando Torres.

Stavolta il mangaka omaggia in un'illustrazione di Diego Armando Maradona, pubblicando il disegno sui social nelle ultime ore. Basandosi sul giovane Maradona con la maglia dell'Argentina con cui vinse il mondiale, Takahashi ricorda questo mito venuto a mancare di recente. Nell'immagine in basso si può vedere Maradona disegnato col classico stile Takahashi e intento sia a calciare il pallone che con le mani in aria in segno di trionfo.

Una volta, il mangaka Takahashi fu anche sgridato dalla FIFA per l'utilizzo improprio di alcune licenze di squadre e giocatori reali.