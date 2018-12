Holly e Benji: l'episodio 36 di Captain Tsubasa mostrerà la sfida finale con Soda!

Nella giornata di oggi, in Giappone, verrà tramesso l'episodio numero 36 di Captain Tsubasa, il remake della serie anime conosciuta in Italia con il titolo di Holly e Benji. Leggiamo la trama della puntata e ammiriamo le immagini in anteprima.

Come diffuso dai canali ufficiali di David Production, infatti, l'episodio si intitolerà "La determinazione di ognuno" e ci mostrerà il rush finale della sfida tra Tsubasa Oozora e Soda. Ecco la sinossi della puntata:

"Mancano solo 10 minuti alla fine della partita. Iniziano a riaprirsi vecchie ferite e la squadra Nankatsu sta cercando di contrastare l'enorme persistenza di Soda, ma riesce infine a recuperare grazie al bel gioco di Takasugi. Dopo quest'azione, però, nessuno dei due team riesce a segnare un gol, e sembra quasi che il match sia giunto a una sorta di stallo. Quando sembra che le sorti della sfida debbano essere decise ai rigori, Soda decide di imbarcarsi in un'azione risolutiva per portare la sua squadra alla vittoria. Si prepara, quindi, a un tiro formidabile, mentre Tsubasa nota che qualcosa non va e allerta Morisaki!"

In calce all'articolo vi lasciamo, invece, la caterva di screenshot in anteprima dedicati all'episodio 36 di Holly e Benji - Captain Tsubasa, la serie remake tratta dal manga di Yoichi Takahashi e realizzata dallo staff di David Production.