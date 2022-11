Holly e Benji: tutte le partite del torneo delle elementari, ricordate le vittorie?

Holly e Benji è uno degli anime classici, quello con cui sono cresciuti tutti i ragazzi degli anni '80, '90 e 2000. In molti hanno ricevuto ispirazione dai calci al pallone che dava il prode Captain Tsubasa, anche campioni del calibro di Buffon, Del Piero e altre leggende nostrane. Però i bambini ne hanno fatta di strada e sono ancora in gioco.

Anche se adesso questi giocatori sono ormai adulti e giocano ad altissimi livelli, vale la pena ricordare da dove sono venuti. Ricordate le prime partite di Holly e Benji - Captain Tsubasa, con la New Team (in originale Nankatsu) che doveva affrontare tante squadre provenienti non soltanto dalla loro prefettura ma anche dall'intero Giappone? Ricordiamo le tante partite di Holly alle elementari, quasi tutte vinte. Il percorso iniziò nella prefettura di Fuzuoka con le seguenti partite:

contro la Fuji (Fenton in italiano) vinta 7-0;

contro la Igawa vinta 10-0;

contor la Kakegawa vinta 11-0;

contro la Hatsukura vinta 8-0;

contro la Haruno vinta 9-0;

contro la Hamana vinta 7-0;

contro la Shimada vinta 3-2;

contro la Shimizu (conosciuta anche come Stanton nell'anime italiano) vinta per 3-0.

Poi iniziò il percorso a livello nazionale. Le partite di Holly e Benji nel torneo principale furono:

contro la Meiwa FC (la Muppet di Mark Lenders) persa per 6-7;

contro la Ohsu (Omnibus) vinta per 9-0;

contro la Kitayama (Kensington) vinta per 8-0;

contro la Shimabara (Shopping) vinta per 7-0;

contro la Hanawa (gli Hot Dog dei gemelli Tachibana) vinta per 3-2;

contro la Naniwa (Norfolk) vinta per 5-1;

contro la Shinjo (Sheraton) vinta per 7-0;

contro la Musashi (Mambo FC in italiano) vinta per 5-4;

la finale contro la Meiwa FC vinta per 4-2 dopo i supplementari.

Ad eccezione quindi di una sola sconfitta contro la squadra di Mark Lenders al primo turno della fase nazionale, Captain Tsubasa ha sempre vinto le proprie partite, anche se non senza difficoltà.