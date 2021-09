Holly e Benji: la prima stagione di Capitan Tsubasa arriva su Prime Video l'11 ottobre

Holly e Benji - Due Fuoriclasse, titolo italiano dell'anime calcistico del 1983 con cui molti di noi sono cresciuti, sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire da lunedì 11 ottobre 2021, tra meno di due settimane. La serie arriverà in due tranche, con i primi 56 episodi disponibili a ottobre e gli altri 72 in arrivo nel prossimo futuro.

Holly e Benji - Due Fuoriclasse è il titolo della prima stagione dell'anime classico del 1983 di Capitan Tsubasa, il primo in assoluto prodotto da Tsuchida Production e trasmesso in Italia dal 1986 fino ai primi anni 2000. La serie ha riscosso un incredibile successo in tutto il mondo ed ha cresciuto due generazioni di ragazzi in Italia, ispirando anche campioni del calibro di Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Gennaro Gattuso e Francesco Totti.

Amazon Prime Video riproporrà il primo torneo, quello delle elementari, e si interromperà subito prima del timeskip di tre anni. Per il momento il sito non ha rivelato dettagli sull'uscita della seconda parte di stagione, in cui viene raccontato il più longevo torneo delle medie. Si tratta comunque di un'ottima notizia per tutti i nostalgici e appassionati di spokon.

E voi cosa ne dite? Guarderete l'anime su Prime Video? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi rimandiamo alla nostra recensione di Holly e Benji - Due Fuoriclasse.