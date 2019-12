Holly & Benji torna su Italia 1, ecco il teaser con l'inedita sigla

Capitan Tsubasa si prepara a scendere in campo per il secondo tempo, cogliendo la rivincita su Italia 1. Conosciuto dai più con il nome di Holly & Benji, la storica serie calcistica torna con il recente remake a cura di David Production, lo studio celebre per aver adattato l'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Per oltre 50 episodi, la nuova serie animata tratta dall'omonimo fumetto cult di Yoichi Takahashi riproporrà l'iconica storia con una fedeltà all'originale mai visto nel palinsesto Mediaset. In più, a rinfoltire l'apparato uditivo di ciascun appassionato ci penserà nient'altro che Cristina D'Avena, incaricata della sigla di apertura. Un piccolo assaggio del brano, inoltre, potete scorgerlo voi stessi grazie al primo promo dell'anime avvistato su Italia 1 che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Un occasione, dunque, per poter ammirare o riassaporare le gesta calcistiche di Ozora Tsubasa (Oliver Hutton), la cui voce sarà affidata a nient'altro che a Renato Novara (Rufy in ONE PIECE). La serie televisiva, inoltre, sarà disponibile sull'iconico canale Mediaset a partire dal 23 dicembre alle 13:45. L'importanza di Capitan Tsubasa è tale che anche nell'attuale periodo il franchise è fonte di ispirazione alle più grandi competizioni, come il recente annuncio da parte di Adidas del pallone del mondiale per club dedicato al capolavoro di Takahashi sensei.

E voi, invece, seguirete questo remake di Holly & Benji? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.