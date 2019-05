Holly e Benji: nell'ultimo capitolo abbiamo assistito ad uno sconvolgente lutto?

Nel corso dell'ultimo capitolo di Captain Tsubasa Rising Sun, serie dedicata a Holly e Benji, pare che un celebre calciatore giapponese sia stato vittima di un malore, rivelatosi mortale, durante la partita tra Giappone e Germania.

Ripercorrendo gli avvenimenti dell'emozionante capitolo, possiamo osservare che, dopo l'infortunio del portiere giapponese Benjamin Price (Genzo Wakabayashi) che ha visto subentrare Alan Crocker (Yuzo Morisaki), la nazionale nipponica sia andata in difficoltà, con la Germania che è stata capace di pareggiare i conti. Nel mentre la memorabile partita proseguiva con continui ribaltamenti di fronte ed azioni spettacolari, un tragico evento ha sconvolto i fan.

Le ultime immagini vedono infatti il genio calcistico Julian Ross (Jun Misugi) disteso a terra dopo un incredibile salvataggio. La realizzazione di Yōichi Takahashi è piuttosto chiara, con figure angeliche che accorrono sul campo ed i membri della squadra giapponese che si affannano a raggiungere lo sfortunato. Le ultime illustrazione del numero 14 ci mostrano, in un toccante istante, quella che pare essere l'anima di Ross. Lacrime solcano il suo viso, nel mentre vede il suo corpo disteso al suolo.

Poiché l'episodio si è concluso con questi sconvolgenti attimi, non possiamo dare per certa la morte del calciatore. Dobbiamo però considerare che i ben noti problemi cardiaci di Julian Ross e l'esplicitezza del mangaka lasciano veramente pochi dubbi.

La nuova serie di Yōichi Takahashi, serializzata in Giappone a partire dal 2013, non è stata ancora importata in Italia. Nel mentre, ricordiamo al lettore che il famoso mangaka ha ricevuto di recente un particolare premio dalla sua città natale. Vi consigliamo inoltre la lettura della nostra recensione di Holly e Benji Forever, curata da Gabriele Laurino