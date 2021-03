Holly come Maradona: la rivelazione dell'autore di Captain Tsubasa

Diego Armando Maradona è un nome che ancora oggi fa sognare le piazze napoletane e argentine. Il noto campione del mondo, noto per i suoi gesti sia dentro che fuori dal rettangolo verde, è venuto a mancare pochi mesi fa, con commozione da parte di tutto il mondo del calcio. Ma anche il mangaka di Captain Tsubasa si è unito con un ricordo.

Nell'opera originale di Yoichi Takahashi, Holly si faceva ispirare dalle prodezze del brasiliano Roberto, tanto da decidere di continuare la propria carriera calcistica in Brasile. Ma come rivela l'autore di Captain Tsubasa, in realtà il personaggio principale era ispirato al prode giocatore argentino che ha giocato per il Napoli e che ha portato tante soddisfazioni ai sostenitori azzurri.

In un'intervista a Revista Libero, Takahashi ha rivelato che Maradona fu una grande ispirazione nel 1979 col Mondiale giovanile che si tenne in Giappone. Quelle partite viste in televisione ispirarono il mangaka che proprio in quel momento stava preparando Captain Tsubasa, la sua opera più famosa. Per questo il giovane Holly Hutton prese molte delle caratteristiche della Mano de Dios.

Takahashi rimarrà molto legato al calciatore e non a caso, poco tempo dopo la scomparsa, l'autore di Holly e Benji ha dedicato un disegno all'argentino.