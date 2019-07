Hop Step Sing! Annunciato il manga sulle Idol VR create da Kodansha

L'uso della tecnologia VR e dei nuovi programmi di sintetizzazione vocale ha portato diverse case produttrici a creare gruppi di Idols in versione digitale. Uno dei più famosi è quello ideato da Kodansha e approdato, come si legge nell'annuncio, in formato manga dal titolo Hot Step Sing! Ecco tutte le informazioni rilasciate.

Oltre alla riedizione di Akira ideata da Kodansha, e dopo aver annunciato il risultato dei Kodansha Award, tutti gli appassionati del mondo delle idols potranno leggere le avventure della protagonista di Hop Step Sing! in formato digitale, grazie all'applicazione Comic Days, disponibile per tutti gli smartphone iOS e Android, e accessibile anche via PC.

L'opera sarà scritta e disegnata da Rei Kodama e Yui Asube, autore del manga "Me and Her are..." e vedrà come protagonista Niina Nijikawa, ragazza al primo anno del liceo, con una forte passione per l'arte canora. A quanto pare, nonostante il grande desiderio di cantare, non riesce ad esibirsi di fronte al pubblico, preferendo nascondersi sul tetto della scuola. Tutto sembra andare per il meglio, fin quando un suo compagno di classe, di nome Shikiri non la invita ad una serata di karaoke.

Il prossimo capitolo sarà disponibile il primo agosto, inoltre Hop Step Sing! è anche il primo manga in lingua inglese nel catalogo dell'app.