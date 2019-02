Horikoshi, autore di My Hero Academia, svela una curiosità su Himiko Toga

Con l'arrivo del nuovo volumetto di My Hero Academia in Giappone, i fan hanno potuto osservare tra gli extra alcune versioni prototipate del personaggio di Himiko Toga. Solo che i dettagli non si fermano alle bozze preparate da Kohei Horikoshi, ma lo stesso autore ci rivela una curiosità sulla sessualità del folle personaggio.

Grazie alla traduzione degli extra di My Hero Academia fatta da aitaikimochii, possiamo dare uno sguardo ad alcune particolarità che avvolgono Himiko Toga, membro della Lega dei Villain. "Il prototipo di Toga ha la descrizione 'si innamora delle persone e vuole diventare loro [...] non importa se sono ragazzi o ragazze".

Questo fa capire che Toga è bisessuale e si innamora sia di ragazzi che di ragazze. Questa rivelazione approfondisce molto di più la psiche e la figura di Himiko Toga, la quale inizialmente era stata più presentata come un personaggio che spasima per i ragazzi, provando ad ottenere il loro sangue. La mentalità della ragazza invece raggiunge qualche step in più, volendo raggiungere un livello di intimità così profondo e pervasivo da voler essere la persona che ama, a prescindere dal sesso.

Finora abbiamo visto la villain trasformarsi sia in Ochaco che in Camie durante l'arco narrativo della licenza provvisoria da hero, ma Toga ha in mente piani ancora più perversi considerato che è riuscita a mettere le mani sul sangue di Midoriya. Per ora però il personaggio è fuori dalla storia principale di My Hero Academia e probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo prima che riesca a mettere in moto i suoi piani.