Horikoshi sta costruendo adesso il prossimo grande nemico di My Hero Academia?

La lotta con Tomura Shigaraki è stata costruita in My Hero Academia fin dal secondo volume del manga. Il ragazzo cresciuto sotto l'ala di All for One ne ha fatta di strada, passando da capo infantile di una banda di gente raccolta a caso dalle strade al leader di un gruppo tra i più grossi del paese e con un obiettivo ben preciso.

Ma l'attuale arco narrativo di My Hero Academia che vedrà eroi e villain contrapporsi potrebbe essere l'ultimo da vero cattivo per Tomura Shigaraki. Mentre il ragazzo ha risvegliato completamente il suo quirk e sta continuando a potenziarsi grazie all'operazione di Garaki, potrebbe non raggiungere più nuovi livelli di crescita e potenza.

Dall'altra parte abbiamo invece gli eroi professionisti guidati da Endeavor che non hanno più intenzione di subire gli attacchi dell'Unione dei Villain e invece hanno preso l'iniziativa con un attacco su più fronti tra ospedale e magione in cui si ammassa la maggior parte del potenziale del Fronte di Liberazione del Paranormale. Alla fine di quest'arco, quindi, è possibile che Shigaraki passi a essere un cattivo di secondo piano e dato che difficilmente il manga finirà, qualcuno dovrà prendere il suo posto.

Con il capitolo 267 di My Hero Academia abbiamo visto Dabi diventare un pericolo davvero importante. Come afferma egli stesso, Hawks e gli altri eroi avrebbero dovuto tenere d'occhio lui e non Twice o Shigaraki, facendo supporre che abbia legami davvero importanti. Dabi inoltre non sembra neanche il tipo da arrendersi in caso di morte o cattura di Shigaraki, e potrebbe riuscire a rimanere in libertà anche nel prossimo arco narrativo. Voi cosa pensate della possibilità di vedere Dabi come cattivo principale di una saga futura?