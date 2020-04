Horikoshi dedica uno sketch al finale di My Hero Academia: ecco Endeavor e Hawks insieme

Nonostante i continui impegni, Kohei Horikoshi continua a mostrarsi attivo ai suoi fan su Twitter. Mentre prosegue nei disegni del manga, l'autore infatti pubblica sul suo account personale una serie di illustrazioni e bozze dedicate al mondo di My Hero Academia.

E ogni sabato l'autore si impegna per presentare il nuovo episodio di My Hero Academia con un'immagine. La settimana scorsa il mangaka aveva dedicato il ruolo ai tanti eroi nuovi e vecchi che hanno riempito la Top 10 degli Hero. Con l'ultimo episodio andato in onda quest'oggi invece Kohei Horikoshi ha deciso di incentrarsi sui due protagonisti assoluti di quest'ultimissima fase: Endeavor e Hawks.

My Hero Academia 4x25 è disponibile su VVVVID e ci ha permesso di vedere la battaglia che Endeavor e Hawks hanno portato avanti contro il misterioso nemico che ha attaccato all'improvviso l'edificio in cui si trovavano. L'illustrazione è piuttosto tranquilla rispetto al clima concitato dell'episodio e può essere vista nel tweet in calce, dove ci sono Endeavor e Hawks intenti a mangiare degli spiedini di vario genere, con l'eroe fiammeggiante che non esita a squadrare il collega alato.

My Hero Academia tornerà con la stagione 5 che potrebbe debuttare non prima del 2021.